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Варвара Васильева

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

03.12.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1849 г.р.

Мать

Около 1851 г.р.

Муж

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
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Место
Комментарий
Рождение
03.12.1878 ст.

Отец: Василий Николаев

Мать: Анна Андреева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №31 Сельца Хотебцова крестьянин Василий Николаев и законная жена его Анна Андреева; оба они вероисповедания православного
Крещение
03.12.1878 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Восприемниками были того ж сельца крестьянский сын Влас Уаров и того же сельца крестьянская вдова Васса Николаева Таинство крещения совершал приходский священник Петр Смирнов с своим дьячком Иваном Т... Показать все
Бракосочетание
28.04.1899 ст.

Муж: Дмитрий Васильев

Знаменская, села Комлево, церковь Ащеринской волости, Рузского уезда, Московской губернии
Запись №6 Ащеринской волости, деревни Леньковой крестьянин Дмитрий Васильев; православного вероисповедания, первым браком, 19 лет и Хотебцовской волости, деревни Хотебцовой крестьянская дочь Варвара ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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