Варвара Васильева
Место рождения
Дата рождения03.12.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
03.12.1878 ст.
Отец: Василий Николаев
Мать: Анна Андреева
Запись №31 Сельца Хотебцова крестьянин Василий Николаев и законная жена его Анна Андреева; оба они вероисповедания православного
Крещение
03.12.1878 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Восприемниками были того ж сельца крестьянский сын Влас Уаров и того же сельца крестьянская вдова Васса Николаева Таинство крещения совершал приходский священник Петр Смирнов с своим дьячком Иваном Т... Показать все
Бракосочетание
28.04.1899 ст.
Муж: Дмитрий Васильев
Знаменская, села Комлево, церковь Ащеринской волости, Рузского уезда, Московской губернии
Запись №6 Ащеринской волости, деревни Леньковой крестьянин Дмитрий Васильев; православного вероисповедания, первым браком, 19 лет и Хотебцовской волости, деревни Хотебцовой крестьянская дочь Варвара ... Показать все
Смерть
Неизвестно