Анна Андреева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1851 ст.
Бракосочетание
08.01.1878 ст.
Муж: Василий Николаев
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №1 8 Января. Сельца Хотебцова крестьянин Василий Николаев, православного вероисповедания, вторым браком, 28 лет и прихода села Покровского, деревни Новой, крестьянская жена-вдова Анна Андреева... Показать все
Рождение ребёнка
03.12.1878 ст.
Дочь: Варвара Васильева
Отец ребёнка: Василий Николаев
Запись №31 Сельца Хотебцова крестьянин Василий Николаев и законная жена его Анна Андреева; оба они вероисповедания православного
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно