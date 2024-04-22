Анна Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Андреева

Место рождения

Новая, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая, Рузский, Московская область
Бракосочетание
08.01.1878 ст.

Муж: Василий Николаев

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №1 8 Января. Сельца Хотебцова крестьянин Василий Николаев, православного вероисповедания, вторым браком, 28 лет и прихода села Покровского, деревни Новой, крестьянская жена-вдова Анна Андреева... Показать все
Рождение ребёнка
03.12.1878 ст.

Дочь: Варвара Васильева

Отец ребёнка: Василий Николаев

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №31 Сельца Хотебцова крестьянин Василий Николаев и законная жена его Анна Андреева; оба они вероисповедания православного
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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