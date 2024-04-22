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Захар Матвеев

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1757 ст.

Дата смерти

До 1818 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1734 г.р.

Мать

Около 1735 г.р.

Жена

Около 1756 г.р.

Дети

Около 1781 г.р.
Около 1784 г.р.
Около 1786 г.р.
Около 1790 г.р.
Около 1792 г.р.
Около 1794 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757 ст.

Отец: Матвей Иванов

Мать: Дарья Агеева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1781 ст.

Сын: Макар Захаров

Мать ребёнка: Ульяна Потапова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1784 ст.

Сын: Гаврила Захаров

Мать ребёнка: Ульяна Потапова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1786 ст.

Сын: Трифон Захаров

Мать ребёнка: Ульяна Потапова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.

Сын: Тимофей Захаров

Мать ребёнка: Ульяна Потапова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.

Дочь: Варвара Захарова

Мать ребёнка: Ульяна Потапова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1794 ст.

Сын: Семен Захаров

Мать ребёнка: Ульяна Потапова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.

Дочь: Федосия Захарова

Мать ребёнка: Ульяна Потапова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Потапова

Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
До 1818 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
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