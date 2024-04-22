Захар Матвеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757 ст.
Дата смертиДо 1818 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757 ст.
Отец: Матвей Иванов
Мать: Дарья Агеева
Рождение ребёнка
Около 1781 ст.
Сын: Макар Захаров
Мать ребёнка: Ульяна Потапова
Рождение ребёнка
Около 1784 ст.
Сын: Гаврила Захаров
Мать ребёнка: Ульяна Потапова
Рождение ребёнка
Около 1786 ст.
Сын: Трифон Захаров
Мать ребёнка: Ульяна Потапова
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.
Сын: Тимофей Захаров
Мать ребёнка: Ульяна Потапова
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.
Дочь: Варвара Захарова
Мать ребёнка: Ульяна Потапова
Рождение ребёнка
Около 1794 ст.
Сын: Семен Захаров
Мать ребёнка: Ульяна Потапова
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.
Дочь: Федосия Захарова
Мать ребёнка: Ульяна Потапова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Потапова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1818 ст.