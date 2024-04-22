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Макар Захаров

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1781 ст.

Дата смерти

До 1834 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1757 г.р.

Мать

Около 1756 г.р.

Жена

Около 1774 г.р.
Около 1808 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781 ст.

Отец: Захар Матвеев

Мать: Ульяна Потапова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
23.01.1801 ст.

Жена: Арина (Ирина) Егорова

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
23 января. Того же графа Мусина Пушкина сельца Хотебцова крестьянский Захара Матвеева сын отрок Макар Захаров того же господина деревни Желобова после умершего крестьянина Гаврилы Константинова вдову ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1802 ст.

Дочь: Прасковья Макарова

Мать ребёнка: Арина (Ирина) Егорова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
05.02.1822 ст.

Жена: Мария Матвеева

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
5 февраля. Женился той же округи вотчины ея сиятельства графини Праскевии Васильевны Мусиной Пушкиной сельца Хатипцова крестьянин Макар Захаров вторым браком. Понял себе в жену той же вотчины и сельца... Показать все
Рождение ребёнка
10.06.1826 ст.

Сын: Петр Макаров

Мать ребёнка: Мария Матвеева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): «10 (13) июня 1826 года. Вотчины ея сиятельства графини Праскевии Васильевны Мусиной Пушкиной, се... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.

Сын: Иван Макаров

Мать ребёнка: Мария Матвеева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.

Дочь: Феврония Макарова

Мать ребёнка: Мария Матвеева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
10.05.1831 ст.

Сын: Моисей Макаров

Мать ребёнка: Мария Матвеева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №42 Графа Мусина Пушкина у крестьянина Макара Захарова родился сын Макей
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
До 1834 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
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