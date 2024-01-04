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Мария Матвеева

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1808 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1781 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
05.02.1822 ст.

Муж: Макар Захаров

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.06.1826 ст.

Сын: Петр Макаров

Отец ребёнка: Макар Захаров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): «10 (13) июня 1826 года. Вотчины ея сиятельства графини Праскевии Васильевны Мусиной Пушкиной, се... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.

Сын: Иван Макаров

Отец ребёнка: Макар Захаров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.

Дочь: Феврония Макарова

Отец ребёнка: Макар Захаров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
10.05.1831 ст.

Сын: Макей Макаров

Отец ребёнка: Макар Захаров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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