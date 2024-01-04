Мария Матвеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1808 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1822 ст.
Муж: Макар Захаров
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.06.1826 ст.
Сын: Петр Макаров
Отец ребёнка: Макар Захаров
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): «10 (13) июня 1826 года. Вотчины ея сиятельства графини Праскевии Васильевны Мусиной Пушкиной, се... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.
Сын: Иван Макаров
Отец ребёнка: Макар Захаров
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.
Дочь: Феврония Макарова
Отец ребёнка: Макар Захаров
Рождение ребёнка
10.05.1831 ст.
Сын: Макей Макаров
Отец ребёнка: Макар Захаров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно