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Моисей (Мокей) Макаров

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

10.05.1831 ст.

Дата смерти

10.03.1832 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1781 г.р.

Мать

Около 1808 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
10.05.1831 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Крещение совершал свой приходский священник с причтом. Восприемником был дьячек Василий Гаврилов Восприемницею того ж сельца крестьянина Феодора Васильева жена Дария Тимофеева.
Рождение
10.05.1831 ст.

Отец: Макар Захаров

Мать: Мария Матвеева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №42 Графа Мусина Пушкина у крестьянина Макара Захарова родился сын Макей
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
10.03.1832 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
от кори
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