Моисей (Мокей) Макаров
Место рождения
Дата рождения10.05.1831 ст.
Дата смерти10.03.1832 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
10.05.1831 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Крещение совершал свой приходский священник с причтом. Восприемником был дьячек Василий Гаврилов Восприемницею того ж сельца крестьянина Феодора Васильева жена Дария Тимофеева.
Рождение
10.05.1831 ст.
Отец: Макар Захаров
Мать: Мария Матвеева
Запись №42 Графа Мусина Пушкина у крестьянина Макара Захарова родился сын Макей
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.03.1832 ст.
от кори