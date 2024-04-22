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Петр Макаров

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

10.06.1826 ст.

Дата смерти

13.07.1892 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1826 ст.

Отец: Макар Захаров

Мать: Мария Матвеева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): «10 (13) июня 1826 года. Вотчины ея сиятельства графини Праскевии Васильевны Мусиной Пушкиной, се... Показать все
Крещение
13.06.1826 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Крещение исправлял приходский священник с своим причтом. Восприемником был того же сельца крестьянин Финопемт Пантелеев, восприемницею была того ж сельца крестьянина Петра Андронова жена Праскева Мака... Показать все
Бракосочетание
16.09.1845 ст.

Жена: Феодосия Степанова

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №12 16 сентября. Вотчины г-жи Бол(о)говской сельца Хотебцова умершего крестьянина Макара Захарова сын Петр православного исповедания первым браком, 19 лет и той же вотчины сельца Шернова умерш... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1860 ст.

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Феодосия Степанова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
28.05.1863 ст.

Дочь: Акулина Петрова

Мать ребёнка: Феодосия Степанова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №16 Сельца Хотебцова крестьянин Петр Макаров и жена его Феодосия Стефанова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
24.12.1875 ст.

Сын: Баранов Степан Петрович

Мать ребёнка: Евдокия Захарова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
27.06.1878 ст.

Дочь: Соломония Петрова

Мать ребёнка: Евдокия Захарова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Сельца Хотебцова крестьянин Петр Макаров и законная жена его Евдокия Захарова; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
27.09.1880 ст.

Сын: Роман Петров

Мать ребёнка: Евдокия Захарова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №24 Сельца Хотебцова крестьянин Петр Макаров и законная жена его Евдокия Захарова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
26.09.1885 ст.

Дочь: Устинья Петрова

Мать ребёнка: Евдокия Захарова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №15 Сельца Хотебцова крестьянин Петр Макаров и законная жена его Евдокия Захарова; оба они вероисповедания православного
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Захарова

Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
13.07.1892 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от горловой чахотки
Похороны
15.07.1892 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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