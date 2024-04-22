Петр Макаров
Место рождения
Дата рождения10.06.1826 ст.
Дата смерти13.07.1892 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1826 ст.
Отец: Макар Захаров
Мать: Мария Матвеева
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): «10 (13) июня 1826 года. Вотчины ея сиятельства графини Праскевии Васильевны Мусиной Пушкиной, се... Показать все
Крещение
13.06.1826 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Крещение исправлял приходский священник с своим причтом. Восприемником был того же сельца крестьянин Финопемт Пантелеев, восприемницею была того ж сельца крестьянина Петра Андронова жена Праскева Мака... Показать все
Бракосочетание
16.09.1845 ст.
Жена: Феодосия Степанова
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №12 16 сентября. Вотчины г-жи Бол(о)говской сельца Хотебцова умершего крестьянина Макара Захарова сын Петр православного исповедания первым браком, 19 лет и той же вотчины сельца Шернова умерш... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1860 ст.
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Феодосия Степанова
Рождение ребёнка
28.05.1863 ст.
Дочь: Акулина Петрова
Мать ребёнка: Феодосия Степанова
Запись №16 Сельца Хотебцова крестьянин Петр Макаров и жена его Феодосия Стефанова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
24.12.1875 ст.
Мать ребёнка: Евдокия Захарова
Рождение ребёнка
27.06.1878 ст.
Дочь: Соломония Петрова
Мать ребёнка: Евдокия Захарова
Сельца Хотебцова крестьянин Петр Макаров и законная жена его Евдокия Захарова; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
27.09.1880 ст.
Сын: Роман Петров
Мать ребёнка: Евдокия Захарова
Запись №24 Сельца Хотебцова крестьянин Петр Макаров и законная жена его Евдокия Захарова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
26.09.1885 ст.
Дочь: Устинья Петрова
Мать ребёнка: Евдокия Захарова
Запись №15 Сельца Хотебцова крестьянин Петр Макаров и законная жена его Евдокия Захарова; оба они вероисповедания православного
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Захарова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.07.1892 ст.
Причина смерти: от горловой чахотки
Похороны
15.07.1892 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд