Арина (Ирина) Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774 ст.
Дата смерти28.12.1820 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.01.1801 ст.
Муж: Макар Захаров
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
23 января. Того же графа Мусина Пушкина сельца Хотебцова крестьянский Захара Матвеева сын отрок Макар Захаров того же господина деревни Желобова после умершего крестьянина Гаврилы Константинова вдову ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1802 ст.
Дочь: Прасковья Макарова
Отец ребёнка: Макар Захаров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.12.1820 ст.