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Арина (Ирина) Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774 ст.

Дата смерти

28.12.1820 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1781 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1801 ст.

Муж: Макар Захаров

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
23 января. Того же графа Мусина Пушкина сельца Хотебцова крестьянский Захара Матвеева сын отрок Макар Захаров того же господина деревни Желобова после умершего крестьянина Гаврилы Константинова вдову ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1802 ст.

Дочь: Прасковья Макарова

Отец ребёнка: Макар Захаров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
28.12.1820 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
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