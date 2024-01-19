Тимофей Захаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Захаров

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1790 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1757 г.р.

Мать

Около 1756 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790 ст.

Отец: Захар Матвеев

Мать: Ульяна Потапова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
02.12.1818 ст.

Сын: Николай Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): 2 декабря 1818 года. Сельца Хотебцова у крестьянина Тимофея Захарова родился сын Николай.
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
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