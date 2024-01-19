Тимофей Захаров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790 ст.
Отец: Захар Матвеев
Мать: Ульяна Потапова
Рождение ребёнка
02.12.1818 ст.
Сын: Николай Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): 2 декабря 1818 года. Сельца Хотебцова у крестьянина Тимофея Захарова родился сын Николай.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно