Николай Тимофеев
Место рождения
Дата рождения02.12.1818 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
02.12.1818 ст.
Отец: Тимофей Захаров
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): 2 декабря 1818 года. Сельца Хотебцова у крестьянина Тимофея Захарова родился сын Николай.
Крещение
04.12.1818 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Молитвовал священник Иоанн Алексиев. Крещен 4-го дня. Восприемником был крестьянин Тимофей Ипатов. Крещение исправлял священник Иоанн Алексиев, пономарь Михайла Васильев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно