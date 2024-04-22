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Николай Тимофеев

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

02.12.1818 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1790 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1818 ст.

Отец: Тимофей Захаров

Мать: не указана

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): 2 декабря 1818 года. Сельца Хотебцова у крестьянина Тимофея Захарова родился сын Николай.
Крещение
04.12.1818 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Молитвовал священник Иоанн Алексиев. Крещен 4-го дня. Восприемником был крестьянин Тимофей Ипатов. Крещение исправлял священник Иоанн Алексиев, пономарь Михайла Васильев
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
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