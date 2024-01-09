Дарья Агеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1735 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1757 ст.
Сын: Захар Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.
Сын: Афанасий Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1766 ст.
Сын: Михайла Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно