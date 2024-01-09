Дарья Агеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Агеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1735 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1734 г.р.

Дети

Около 1757 г.р.
Около 1761 г.р.
Около 1766 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1757 ст.

Сын: Захар Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Иванов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.

Сын: Афанасий Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Иванов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1766 ст.

Сын: Михайла Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Иванов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Иванов

Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
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