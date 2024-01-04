Михайла Матвеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1766 ст.
Дата смерти03.12.1818 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766 ст.
Отец: Матвей Иванов
Мать: Дарья Агеева
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.
Дочь: Евдокия Михайлова
Мать ребёнка: Варвара Климова
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.
Дочь: Ульяна Михайлова
Мать ребёнка: Варвара Климова
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.
Сын: Кирилл Михайлов
Мать ребёнка: Варвара Климова
Рождение ребёнка
04.06.1797 ст.
Мать ребёнка: Варвара Климова
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): «июня 1797 года, вотчины вышеписанного графа Мусина Пушкина, сельца Хотебцова у крестьянина Михай... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.
Сын: Илья Михайлов
Мать ребёнка: Варвара Климова
Рождение ребёнка
Около 1807 ст.
Дочь: Наталья Михайлова
Мать ребёнка: Варвара Климова
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.
Сын: Ефим Михайлов
Мать ребёнка: Варвара Климова
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.
Дочь: Мавра Михайлова
Мать ребёнка: Варвара Климова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Климова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.12.1818 ст.