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Михайла Матвеев

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1766 ст.

Дата смерти

03.12.1818 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1734 г.р.

Мать

Около 1735 г.р.

Жена

Около 1772 г.р.

Дети

Около 1791 г.р.
Около 1791 г.р.
Около 1795 г.р.
1797 г.р.
Около 1804 г.р.
Около 1807 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766 ст.

Отец: Матвей Иванов

Мать: Дарья Агеева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.

Дочь: Евдокия Михайлова

Мать ребёнка: Варвара Климова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.

Дочь: Ульяна Михайлова

Мать ребёнка: Варвара Климова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.

Сын: Кирилл Михайлов

Мать ребёнка: Варвара Климова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
04.06.1797 ст.

Сын: Кокуренков Петр Михайлов

Мать ребёнка: Варвара Климова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): «июня 1797 года, вотчины вышеписанного графа Мусина Пушкина, сельца Хотебцова у крестьянина Михай... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.

Сын: Илья Михайлов

Мать ребёнка: Варвара Климова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1807 ст.

Дочь: Наталья Михайлова

Мать ребёнка: Варвара Климова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.

Сын: Ефим Михайлов

Мать ребёнка: Варвара Климова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.

Дочь: Мавра Михайлова

Мать ребёнка: Варвара Климова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Климова

Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
03.12.1818 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
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