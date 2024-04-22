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Кокуренков Петр Михайлов

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

04.06.1797 ст.

Дата смерти

12.12.1875 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1766 г.р.

Мать

Около 1772 г.р.

Жена

Около 1792 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1797 ст.

Отец: Михайла Матвеев

Мать: Варвара Климова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): «июня 1797 года, вотчины вышеписанного графа Мусина Пушкина, сельца Хотебцова у крестьянина Михай... Показать все
Крещение
07.06.1797 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.11.1818 ст.

Сын: Андрей Петров

Мать ребёнка: Агриппина Данилова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
20.06.1820 ст.

Сын: Петр Петров

Мать ребёнка: Агриппина Данилова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
23.06.1822 ст.

Сын: Кокуренков Павел Петров

Мать ребёнка: Агриппина Данилова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
15.05.1826 ст.

Дочь: Елена Петрова

Мать ребёнка: Агриппина Данилова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): «15 (16) мая 1826 года. Вотчины ея сиятельства графини Мусиной Пушкиной, сельца Хотебцова, у крес... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.

Дочь: Ольга Константинова

Мать ребёнка: Агриппина Данилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Данилова

Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
12.12.1875 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от старости
Похороны
14.12.1875 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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