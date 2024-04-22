Кокуренков Петр Михайлов
Место рождения
Дата рождения04.06.1797 ст.
Дата смерти12.12.1875 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1797 ст.
Отец: Михайла Матвеев
Мать: Варвара Климова
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): «июня 1797 года, вотчины вышеписанного графа Мусина Пушкина, сельца Хотебцова у крестьянина Михай... Показать все
Крещение
07.06.1797 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.11.1818 ст.
Сын: Андрей Петров
Мать ребёнка: Агриппина Данилова
Рождение ребёнка
20.06.1820 ст.
Сын: Петр Петров
Мать ребёнка: Агриппина Данилова
Рождение ребёнка
23.06.1822 ст.
Мать ребёнка: Агриппина Данилова
Рождение ребёнка
15.05.1826 ст.
Дочь: Елена Петрова
Мать ребёнка: Агриппина Данилова
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): «15 (16) мая 1826 года. Вотчины ея сиятельства графини Мусиной Пушкиной, сельца Хотебцова, у крес... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.
Дочь: Ольга Константинова
Мать ребёнка: Агриппина Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина Данилова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.12.1875 ст.
Причина смерти: от старости
Похороны
14.12.1875 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд