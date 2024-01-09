Агриппина Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агриппина Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792 ст.

Дата смерти

Около 1853 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1818 ст.

Сын: Андрей Петров

Отец ребёнка: Кокуренков Петр Михайлов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
20.06.1820 ст.

Сын: Петр Петров

Отец ребёнка: Кокуренков Петр Михайлов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
23.06.1822 ст.

Сын: Кокуренков Павел Петров

Отец ребёнка: Кокуренков Петр Михайлов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
15.05.1826 ст.

Дочь: Елена Петрова

Отец ребёнка: Кокуренков Петр Михайлов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): «15 (16) мая 1826 года. Вотчины ея сиятельства графини Мусиной Пушкиной, сельца Хотебцова, у крес... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.

Дочь: Ольга Константинова

Отец ребёнка: Кокуренков Петр Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокуренков Петр Михайлов

Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Около 1853 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
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