Агриппина Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792 ст.
Дата смертиОколо 1853 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.11.1818 ст.
Сын: Андрей Петров
Отец ребёнка: Кокуренков Петр Михайлов
Рождение ребёнка
20.06.1820 ст.
Сын: Петр Петров
Отец ребёнка: Кокуренков Петр Михайлов
Рождение ребёнка
23.06.1822 ст.
Отец ребёнка: Кокуренков Петр Михайлов
Рождение ребёнка
15.05.1826 ст.
Дочь: Елена Петрова
Отец ребёнка: Кокуренков Петр Михайлов
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): «15 (16) мая 1826 года. Вотчины ея сиятельства графини Мусиной Пушкиной, сельца Хотебцова, у крес... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.
Дочь: Ольга Константинова
Отец ребёнка: Кокуренков Петр Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1853 ст.