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Елена Петрова

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

15.05.1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1797 г.р.

Мать

Около 1792 г.р.

Дети

Около 1854 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1826 ст.

Отец: Кокуренков Петр Михайлов

Мать: Агриппина Данилова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): «15 (16) мая 1826 года. Вотчины ея сиятельства графини Мусиной Пушкиной, сельца Хотебцова, у крес... Показать все
Крещение
16.05.1826 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Крещение исправлял священник Иоанн Алексеев с причтом. Восприемницею была сестра его родная Наталия Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.

Дочь: Наталья Степанова

Отец ребёнка: не указан

Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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