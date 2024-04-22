Елена Петрова
Место рождения
Дата рождения15.05.1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1826 ст.
Отец: Кокуренков Петр Михайлов
Мать: Агриппина Данилова
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): «15 (16) мая 1826 года. Вотчины ея сиятельства графини Мусиной Пушкиной, сельца Хотебцова, у крес... Показать все
Крещение
16.05.1826 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Крещение исправлял священник Иоанн Алексеев с причтом. Восприемницею была сестра его родная Наталия Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.
Дочь: Наталья Степанова
Смерть
Неизвестно