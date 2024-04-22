Кокуренков Павел Петров
Место рождения
Дата рождения23.06.1822 ст.
Дата смерти27.04.1871 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1822 ст.
Отец: Кокуренков Петр Михайлов
Мать: Агриппина Данилова
Крещение
25.06.1822 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Молитвовал священник Иоанн Алексеев. Крещен 25-го дня. Восприемником был той же деревни крестьянин Симеон Данилов. Оное крещение исправлял приходский священник с дьячком Василием Гавриловым
Рождение ребёнка
07.12.1844 ст.
Дочь: Анна Павлова
Мать ребёнка: Прасковья Степанова
Запись №40 Сельца Хотебцова, г-жи Бол(о)говской, крестьянин Павел Петров и законная жена его Праскева Степанова. Оба вероисповедания православного
Рождение ребёнка
20.10.1847 ст.
Сын: Дмитрий Павлов
Мать ребёнка: Прасковья Степанова
Запись №40 Сельца Хотебцова, г-жи Бол(о)говской, крестьянин Павел Петров и законная жена его Праскева Степанова. Оба православного исповедания
Рождение ребёнка
04.12.1849 ст.
Дочь: Анна Павлова
Мать ребёнка: Прасковья Степанова
Запись №42 Сельца Хотебцова, г-жи Бол(о)говской, крестьянин Павел Петров и законная жена его Праскева Степанова. Оба они православного исповедания
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.
Дочь: Акулина Павлова
Мать ребёнка: Прасковья Степанова
Рождение ребёнка
Около 1858 ст.
Сын: Ефим Павлов
Мать ребёнка: Прасковья Степанова
Рождение ребёнка
Около 1860 ст.
Дочь: Агриппина Павлова
Мать ребёнка: Прасковья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Степанова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.04.1871 ст.
Причина смерти: от тифа
Похороны
29.04.1871 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя