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Кокуренков Павел Петров

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

23.06.1822 ст.

Дата смерти

27.04.1871 ст.

Пол

Мужской

Отец

1797 г.р.

Мать

Около 1792 г.р.

Жена

Около 1823 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1822 ст.

Отец: Кокуренков Петр Михайлов

Мать: Агриппина Данилова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Крещение
25.06.1822 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Молитвовал священник Иоанн Алексеев. Крещен 25-го дня. Восприемником был той же деревни крестьянин Симеон Данилов. Оное крещение исправлял приходский священник с дьячком Василием Гавриловым
Рождение ребёнка
07.12.1844 ст.

Дочь: Анна Павлова

Мать ребёнка: Прасковья Степанова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №40 Сельца Хотебцова, г-жи Бол(о)говской, крестьянин Павел Петров и законная жена его Праскева Степанова. Оба вероисповедания православного
Рождение ребёнка
20.10.1847 ст.

Сын: Дмитрий Павлов

Мать ребёнка: Прасковья Степанова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №40 Сельца Хотебцова, г-жи Бол(о)говской, крестьянин Павел Петров и законная жена его Праскева Степанова. Оба православного исповедания
Рождение ребёнка
04.12.1849 ст.

Дочь: Анна Павлова

Мать ребёнка: Прасковья Степанова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №42 Сельца Хотебцова, г-жи Бол(о)говской, крестьянин Павел Петров и законная жена его Праскева Степанова. Оба они православного исповедания
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.

Дочь: Акулина Павлова

Мать ребёнка: Прасковья Степанова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1858 ст.

Сын: Ефим Павлов

Мать ребёнка: Прасковья Степанова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1860 ст.

Дочь: Агриппина Павлова

Мать ребёнка: Прасковья Степанова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Степанова

Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
27.04.1871 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от тифа
Похороны
29.04.1871 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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