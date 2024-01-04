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Дмитрий Павлов

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

20.10.1847 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1822 г.р.

Мать

Около 1823 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1847 ст.

Отец: Кокуренков Павел Петров

Мать: Прасковья Степанова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №40 Сельца Хотебцова, г-жи Бол(о)говской, крестьянин Павел Петров и законная жена его Праскева Степанова. Оба православного исповедания
Крещение
21.10.1847 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: приходский священник Григорий Васильев и деревни Акатова крестьянская жена Елена Петрова Таинство крещения совершал оной же священник с дьячком Петром Соколовым
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
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