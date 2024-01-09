Прасковья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823 ст.
Дата смерти06.05.1881 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.12.1844 ст.
Дочь: Анна Павлова
Отец ребёнка: Кокуренков Павел Петров
Запись №40 Сельца Хотебцова, г-жи Бол(о)говской, крестьянин Павел Петров и законная жена его Праскева Степанова. Оба вероисповедания православного
Рождение ребёнка
20.10.1847 ст.
Сын: Дмитрий Павлов
Отец ребёнка: Кокуренков Павел Петров
Запись №40 Сельца Хотебцова, г-жи Бол(о)говской, крестьянин Павел Петров и законная жена его Праскева Степанова. Оба православного исповедания
Рождение ребёнка
04.12.1849 ст.
Дочь: Анна Павлова
Отец ребёнка: Кокуренков Павел Петров
Запись №42 Сельца Хотебцова, г-жи Бол(о)говской, крестьянин Павел Петров и законная жена его Праскева Степанова. Оба они православного исповедания
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.
Дочь: Акулина Павлова
Отец ребёнка: Кокуренков Павел Петров
Рождение ребёнка
Около 1858 ст.
Сын: Ефим Павлов
Отец ребёнка: Кокуренков Павел Петров
Рождение ребёнка
Около 1860 ст.
Дочь: Агриппина Павлова
Отец ребёнка: Кокуренков Павел Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.05.1881 ст.
Причина смерти: от старости
Похороны
08.05.1881 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд