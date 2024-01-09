Прасковья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823 ст.

Дата смерти

06.05.1881 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1844 ст.

Дочь: Анна Павлова

Отец ребёнка: Кокуренков Павел Петров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №40 Сельца Хотебцова, г-жи Бол(о)говской, крестьянин Павел Петров и законная жена его Праскева Степанова. Оба вероисповедания православного
Рождение ребёнка
20.10.1847 ст.

Сын: Дмитрий Павлов

Отец ребёнка: Кокуренков Павел Петров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №40 Сельца Хотебцова, г-жи Бол(о)говской, крестьянин Павел Петров и законная жена его Праскева Степанова. Оба православного исповедания
Рождение ребёнка
04.12.1849 ст.

Дочь: Анна Павлова

Отец ребёнка: Кокуренков Павел Петров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №42 Сельца Хотебцова, г-жи Бол(о)говской, крестьянин Павел Петров и законная жена его Праскева Степанова. Оба они православного исповедания
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.

Дочь: Акулина Павлова

Отец ребёнка: Кокуренков Павел Петров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1858 ст.

Сын: Ефим Павлов

Отец ребёнка: Кокуренков Павел Петров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1860 ст.

Дочь: Агриппина Павлова

Отец ребёнка: Кокуренков Павел Петров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокуренков Павел Петров

Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
06.05.1881 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от старости
Похороны
08.05.1881 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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