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Анна Павлова

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

07.12.1844 ст.

Дата смерти

05.02.1846 ст.

Пол

Женский

Отец

1822 г.р.

Мать

Около 1823 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1844 ст.

Отец: Кокуренков Павел Петров

Мать: Прасковья Степанова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №40 Сельца Хотебцова, г-жи Бол(о)говской, крестьянин Павел Петров и законная жена его Праскева Степанова. Оба вероисповедания православного
Крещение
08.12.1844 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: приходский священник Григорий Васильев и Павлова сестра девица Елена Петрова Таинство крещения совершал оной же священник с пономарем Андреем Орловым
Смерть
05.02.1846 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от колик
Похороны
07.02.1846 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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