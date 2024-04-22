Анна Павлова
Место рождения
Дата рождения07.12.1844 ст.
Дата смерти05.02.1846 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
07.12.1844 ст.
Отец: Кокуренков Павел Петров
Мать: Прасковья Степанова
Запись №40 Сельца Хотебцова, г-жи Бол(о)говской, крестьянин Павел Петров и законная жена его Праскева Степанова. Оба вероисповедания православного
Крещение
08.12.1844 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: приходский священник Григорий Васильев и Павлова сестра девица Елена Петрова Таинство крещения совершал оной же священник с пономарем Андреем Орловым
Смерть
05.02.1846 ст.
Причина смерти: от колик
Похороны
07.02.1846 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд