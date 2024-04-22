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Акулина Павлова

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1854 ст.

Дата смерти

19.11.1882 ст.

Пол

Женский

Отец

1822 г.р.

Мать

Около 1823 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854 ст.

Отец: Кокуренков Павел Петров

Мать: Прасковья Степанова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
19.11.1882 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от чахотки
Похороны
21.11.1882 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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