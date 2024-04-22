Акулина Павлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854 ст.
Дата смерти19.11.1882 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854 ст.
Отец: Кокуренков Павел Петров
Мать: Прасковья Степанова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.11.1882 ст.
Причина смерти: от чахотки
Похороны
21.11.1882 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя