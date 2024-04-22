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Андрей Петров

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

26.11.1818 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1797 г.р.

Мать

Около 1792 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1818 ст.

Отец: Кокуренков Петр Михайлов

Мать: Агриппина Данилова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Крещение
28.11.1818 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Молитвовал священник Иоанн Алексиев. Крещения святого сподоблен 28 дня. Восприемником был крестьянин Алексей Савинов. Крещение исправлял священник Иоанн Алексиев, дьячек Василий Гаврилов.
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
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