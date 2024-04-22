Андрей Петров
Место рождения
Дата рождения26.11.1818 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1818 ст.
Отец: Кокуренков Петр Михайлов
Мать: Агриппина Данилова
Крещение
28.11.1818 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Молитвовал священник Иоанн Алексиев. Крещения святого сподоблен 28 дня. Восприемником был крестьянин Алексей Савинов. Крещение исправлял священник Иоанн Алексиев, дьячек Василий Гаврилов.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно