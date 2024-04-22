Петр Петров
Место рождения
Дата рождения20.06.1820 ст.
Дата смерти20.12.1820 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1820 ст.
Отец: Кокуренков Петр Михайлов
Мать: Агриппина Данилова
Крещение
23.06.1820 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Молитвовал приходский священник. Крещен 23-го дня. Восприемником был крестьянин Александр Агеев. Оное крещение исправляли священник Иоанн Алексиев и дьячек Василий Гаврилов
Смерть
20.12.1820 ст.