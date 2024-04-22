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Петр Петров

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

20.06.1820 ст.

Дата смерти

20.12.1820 ст.

Пол

Мужской

Отец

1797 г.р.

Мать

Около 1792 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1820 ст.

Отец: Кокуренков Петр Михайлов

Мать: Агриппина Данилова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Крещение
23.06.1820 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Молитвовал приходский священник. Крещен 23-го дня. Восприемником был крестьянин Александр Агеев. Оное крещение исправляли священник Иоанн Алексиев и дьячек Василий Гаврилов
Смерть
20.12.1820 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
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