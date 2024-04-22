Варвара Климова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарвара Климова

Варвара Климова

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1772 ст.

Дата смерти

01.11.1829 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1736 г.р.

Мать

Около 1736 г.р.

Муж

Около 1766 г.р.

Дети

Около 1791 г.р.
Около 1791 г.р.
Около 1795 г.р.
1797 г.р.
Около 1804 г.р.
Около 1807 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772 ст.

Отец: Клим Евсеев

Мать: Екатерина Истратова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
11.10.1789 ст.

Муж: Михайла Матвеев

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.

Дочь: Ульяна Михайлова

Отец ребёнка: Михайла Матвеев

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.

Дочь: Евдокия Михайлова

Отец ребёнка: Михайла Матвеев

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.

Сын: Кирилл Михайлов

Отец ребёнка: Михайла Матвеев

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
04.06.1797 ст.

Сын: Кокуренков Петр Михайлов

Отец ребёнка: Михайла Матвеев

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): «июня 1797 года, вотчины вышеписанного графа Мусина Пушкина, сельца Хотебцова у крестьянина Михай... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.

Сын: Илья Михайлов

Отец ребёнка: Михайла Матвеев

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1807 ст.

Дочь: Наталья Михайлова

Отец ребёнка: Михайла Матвеев

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.

Сын: Ефим Михайлов

Отец ребёнка: Михайла Матвеев

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.

Дочь: Мавра Михайлова

Отец ребёнка: Михайла Матвеев

Хотебцово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
01.11.1829 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от горячки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close