Варвара Климова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1772 ст.
Дата смерти01.11.1829 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772 ст.
Отец: Клим Евсеев
Мать: Екатерина Истратова
Бракосочетание
11.10.1789 ст.
Муж: Михайла Матвеев
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.
Дочь: Ульяна Михайлова
Отец ребёнка: Михайла Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.
Дочь: Евдокия Михайлова
Отец ребёнка: Михайла Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.
Сын: Кирилл Михайлов
Отец ребёнка: Михайла Матвеев
Рождение ребёнка
04.06.1797 ст.
Отец ребёнка: Михайла Матвеев
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): «июня 1797 года, вотчины вышеписанного графа Мусина Пушкина, сельца Хотебцова у крестьянина Михай... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.
Сын: Илья Михайлов
Отец ребёнка: Михайла Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1807 ст.
Дочь: Наталья Михайлова
Отец ребёнка: Михайла Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.
Сын: Ефим Михайлов
Отец ребёнка: Михайла Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.
Дочь: Мавра Михайлова
Отец ребёнка: Михайла Матвеев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.11.1829 ст.
Причина смерти: от горячки