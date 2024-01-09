Мария Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788 ст.
Дата смерти16.03.1838 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.
Сын: Никита Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Захаров
Рождение ребёнка
Около 1812 ст.
Сын: Алексей Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Захаров
Рождение ребёнка
05.05.1817 ст.
Сын: Герман Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Захаров
Запись №23 В сельце Хотебцове у крестьянина Гавриила Захарова родился сын Герман
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.
Дочь: Ксения Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврила Захаров
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.
Дочь: Елена Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврила Захаров
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.
Сын: Михаил Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Захаров
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.
Дочь: Серафима Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврила Захаров
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.
Дочь: Евдокия Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврила Захаров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврила Захаров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.03.1838 ст.
Причина смерти: от старости