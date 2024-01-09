Мария Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788 ст.

Дата смерти

16.03.1838 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1784 г.р.

Дети

Около 1809 г.р.
Около 1812 г.р.
1817 г.р.
Около 1819 г.р.
Около 1819 г.р.
Около 1821 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1809 ст.

Сын: Никита Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Захаров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1812 ст.

Сын: Алексей Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Захаров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
05.05.1817 ст.

Сын: Герман Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Захаров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №23 В сельце Хотебцове у крестьянина Гавриила Захарова родился сын Герман
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.

Дочь: Ксения Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврила Захаров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.

Дочь: Елена Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврила Захаров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.

Сын: Михаил Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Захаров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.

Дочь: Серафима Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврила Захаров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.

Дочь: Евдокия Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврила Захаров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврила Захаров

Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
16.03.1838 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от старости
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