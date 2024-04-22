Герман Гаврилов
Место рождения
Дата рождения05.05.1817 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
05.05.1817 ст.
Отец: Гаврила Захаров
Мать: Мария Семенова
Запись №23 В сельце Хотебцове у крестьянина Гавриила Захарова родился сын Герман
Крещение
06.05.1817 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Молитвовал и восприемником был священник Иоанн Алексиев; крещения святого сподоблен 6-го дня. Крещение исправлял вышеписанный священник, дьячек Василий Гаврилов.
Рождение ребёнка
Около 1845 ст.
Сын: Семен Германов
Мать ребёнка: Екатерина Флорова
Рождение ребёнка
Около 1845 ст.
Дочь: Ефросиния Германова
Мать ребёнка: Екатерина Флорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Флорова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно