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Герман Гаврилов

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

05.05.1817 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1784 г.р.

Мать

Около 1788 г.р.

Жена

Около 1818 г.р.

Дети

Около 1845 г.р.
Около 1845 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1817 ст.

Отец: Гаврила Захаров

Мать: Мария Семенова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №23 В сельце Хотебцове у крестьянина Гавриила Захарова родился сын Герман
Крещение
06.05.1817 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Молитвовал и восприемником был священник Иоанн Алексиев; крещения святого сподоблен 6-го дня. Крещение исправлял вышеписанный священник, дьячек Василий Гаврилов.
Рождение ребёнка
Около 1845 ст.

Сын: Семен Германов

Мать ребёнка: Екатерина Флорова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1845 ст.

Дочь: Ефросиния Германова

Мать ребёнка: Екатерина Флорова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Флорова

Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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