Екатерина Флорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Флорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Около 1845 г.р.
Около 1845 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1845 ст.

Сын: Семен Германов

Отец ребёнка: Герман Гаврилов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1845 ст.

Дочь: Ефросиния Германова

Отец ребёнка: Герман Гаврилов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герман Гаврилов

Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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