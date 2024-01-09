Екатерина Флорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1845 ст.
Сын: Семен Германов
Отец ребёнка: Герман Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1845 ст.
Дочь: Ефросиния Германова
Отец ребёнка: Герман Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герман Гаврилов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно