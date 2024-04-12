Ткаченко Мирон Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти19.05.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение ребёнка
1839
Сын: Ткаченко Михаил Миронович
Мать ребёнка: Агафия Федоровна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Ткаченко Никита Миронович
Мать ребёнка: Агафия Федоровна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Ткаченко Климентий Миронович
Мать ребёнка: Агафия Федоровна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Ткаченко Сергей Миронович
Мать ребёнка: Агафия Федоровна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Захаренко Екатерина Мироновна
Мать ребёнка: Агафия Федоровна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Ткаченко Максим Миронович
Мать ребёнка: Агафия Федоровна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Моисеенко Татьяна Мироновна
Мать ребёнка: Агафия Федоровна
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Мавра Мироновна
Мать ребёнка: Агафия Федоровна
Рождение ребёнка
28.09.1872
Мать ребёнка: Агафия Федоровна
Рождение ребёнка
22.10.1875
Мать ребёнка: Агафия Федоровна
Рождение ребёнка
19.01.1878
Дочь: Анастасия Мироновна
Мать ребёнка: Агафия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафия Федоровна
Смерть
19.05.1884
Причина смерти: Болезнь-водянка
Похороны
Неизвестно