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Ткаченко Мирон Яковлевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1827

Дата смерти

19.05.1884

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Ткаченко Яков Федорович

Мать: Ткаченко Мелания Евстафьевна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Ткаченко Михаил Миронович

Мать ребёнка: Агафия Федоровна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Ткаченко Никита Миронович

Мать ребёнка: Агафия Федоровна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Ткаченко Климентий Миронович

Мать ребёнка: Агафия Федоровна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Ткаченко Сергей Миронович

Мать ребёнка: Агафия Федоровна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Захаренко Екатерина Мироновна

Мать ребёнка: Агафия Федоровна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Ткаченко Максим Миронович

Мать ребёнка: Агафия Федоровна

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Моисеенко Татьяна Мироновна

Мать ребёнка: Агафия Федоровна

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Мавра Мироновна

Мать ребёнка: Агафия Федоровна

Рождение ребёнка
28.09.1872

Сын: Ткаченко Иван Миронович

Мать ребёнка: Агафия Федоровна

Рождение ребёнка
22.10.1875

Сын: Ткаченко Яков Миронович

Мать ребёнка: Агафия Федоровна

Рождение ребёнка
19.01.1878

Дочь: Анастасия Мироновна

Мать ребёнка: Агафия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафия Федоровна

Смерть
19.05.1884
Причина смерти: Болезнь-водянка
Похороны
Неизвестно
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