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Ткаченко Никита Миронович

Место рождения

Платоновка

Дата рождения

1840

Дата смерти

25.03.1885

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Ткаченко Мирон Яковлевич

Мать: Агафия Федоровна

Рождение ребёнка
?.11.1870

Дочь: Екатерина Никитична

Мать ребёнка: Пистимея Александровна

Рождение ребёнка
21.02.1873

Сын: Ткаченко Александр Никитович

Мать ребёнка: Пистимея Александровна

Бракосочетание
С 1873 по 25.03.1885

Жена: Пистимея Александровна

Рождение ребёнка
25.02.1877

Сын: Ткаченко Иван Никитин

Мать ребёнка: Пистимея Александровна

Луговая, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
22.07.1879

Сын: Ткаченко Трофим Никитович

Мать ребёнка: Пистимея Александровна

Луговая, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
18.12.1881

Сын: Ткаченко Севастьян Никитович

Мать ребёнка: Пистимея Александровна

Луговая, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Смерть
25.03.1885
Причина смерти: Болезнь-чахотка
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