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Пистимея Александровна

Место рождения

Платоновка

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.11.1870

Дочь: Екатерина Никитична

Отец ребёнка: Ткаченко Никита Миронович

Рождение ребёнка
21.02.1873

Сын: Ткаченко Александр Никитович

Отец ребёнка: Ткаченко Никита Миронович

Бракосочетание
С 1873 по 25.03.1885

Муж: Ткаченко Никита Миронович

Рождение ребёнка
25.02.1877

Сын: Ткаченко Иван Никитин

Отец ребёнка: Ткаченко Никита Миронович

Луговая, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
22.07.1879

Сын: Ткаченко Трофим Никитович

Отец ребёнка: Ткаченко Никита Миронович

Луговая, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
18.12.1881

Сын: Ткаченко Севастьян Никитович

Отец ребёнка: Ткаченко Никита Миронович

Луговая, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
09.02.1886

Муж: Логвинов Дорофей Иванович

Смерть
Неизвестно
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