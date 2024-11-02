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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2077Кривая лука, слоб. каз.при рч. Северном Донце.7166220764740Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
476. Кривая Лука, слобода бывшая государственная, при реке Северном Донце, дворов 269, жителей 1644, церковь православная
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-6013Крива Лукаселор-н ЛиманськийКраснолиманська міська об'єднана територіальна громада