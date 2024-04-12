Агафия Федоровна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Рождение ребёнка
1839
Сын: Ткаченко Михаил Миронович
Отец ребёнка: Ткаченко Мирон Яковлевич
Рождение ребёнка
1840
Сын: Ткаченко Никита Миронович
Отец ребёнка: Ткаченко Мирон Яковлевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Ткаченко Климентий Миронович
Отец ребёнка: Ткаченко Мирон Яковлевич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Ткаченко Сергей Миронович
Отец ребёнка: Ткаченко Мирон Яковлевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Захаренко Екатерина Мироновна
Отец ребёнка: Ткаченко Мирон Яковлевич
Рождение ребёнка
1862
Сын: Ткаченко Максим Миронович
Отец ребёнка: Ткаченко Мирон Яковлевич
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Моисеенко Татьяна Мироновна
Отец ребёнка: Ткаченко Мирон Яковлевич
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Мавра Мироновна
Отец ребёнка: Ткаченко Мирон Яковлевич
Рождение ребёнка
28.09.1872
Отец ребёнка: Ткаченко Мирон Яковлевич
Рождение ребёнка
22.10.1875
Отец ребёнка: Ткаченко Мирон Яковлевич
Рождение ребёнка
19.01.1878
Дочь: Анастасия Мироновна
Отец ребёнка: Ткаченко Мирон Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно