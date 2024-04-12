Агафия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия Федоровна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Ткаченко Михаил Миронович

Отец ребёнка: Ткаченко Мирон Яковлевич

Рождение ребёнка
1840

Сын: Ткаченко Никита Миронович

Отец ребёнка: Ткаченко Мирон Яковлевич

Рождение ребёнка
1842

Сын: Ткаченко Климентий Миронович

Отец ребёнка: Ткаченко Мирон Яковлевич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Ткаченко Сергей Миронович

Отец ребёнка: Ткаченко Мирон Яковлевич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Захаренко Екатерина Мироновна

Отец ребёнка: Ткаченко Мирон Яковлевич

Рождение ребёнка
1862

Сын: Ткаченко Максим Миронович

Отец ребёнка: Ткаченко Мирон Яковлевич

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Моисеенко Татьяна Мироновна

Отец ребёнка: Ткаченко Мирон Яковлевич

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Мавра Мироновна

Отец ребёнка: Ткаченко Мирон Яковлевич

Рождение ребёнка
28.09.1872

Сын: Ткаченко Иван Миронович

Отец ребёнка: Ткаченко Мирон Яковлевич

Рождение ребёнка
22.10.1875

Сын: Ткаченко Яков Миронович

Отец ребёнка: Ткаченко Мирон Яковлевич

Рождение ребёнка
19.01.1878

Дочь: Анастасия Мироновна

Отец ребёнка: Ткаченко Мирон Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ткаченко Мирон Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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