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Ткаченко Сергей Миронович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Ткаченко Мирон Яковлевич

Мать: Агафия Федоровна

Рождение ребёнка
?.05.1872

Дочь: Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Ткаченко Антонина Степановна

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Любовь Сергеевна

Мать ребёнка: Ткаченко Антонина Степановна

Рождение ребёнка
02.05.1886

Дочь: Марфа Афанасьевна

Мать ребёнка: Ткаченко Антонина Степановна

Рождение ребёнка
02.05.1886

Сын: Ткаченко Афанасий Сергеевич

Мать ребёнка: Ткаченко Антонина Степановна

Смерть
Неизвестно
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