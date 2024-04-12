Ткаченко Сергей Миронович
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Ткаченко Мирон Яковлевич
Мать: Агафия Федоровна
Рождение ребёнка
?.05.1872
Дочь: Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Ткаченко Антонина Степановна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Любовь Сергеевна
Мать ребёнка: Ткаченко Антонина Степановна
Рождение ребёнка
02.05.1886
Дочь: Марфа Афанасьевна
Мать ребёнка: Ткаченко Антонина Степановна
Рождение ребёнка
02.05.1886
Сын: Ткаченко Афанасий Сергеевич
Мать ребёнка: Ткаченко Антонина Степановна
Смерть
Неизвестно