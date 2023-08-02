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Ткаченко Антонина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.05.1872

Дочь: Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Ткаченко Сергей Миронович

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Любовь Сергеевна

Отец ребёнка: Ткаченко Сергей Миронович

Рождение ребёнка
02.05.1886

Дочь: Марфа Афанасьевна

Отец ребёнка: Ткаченко Сергей Миронович

Рождение ребёнка
02.05.1886

Сын: Ткаченко Афанасий Сергеевич

Отец ребёнка: Ткаченко Сергей Миронович

Смерть
Неизвестно
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