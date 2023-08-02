Ткаченко Антонина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.05.1872
Дочь: Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Ткаченко Сергей Миронович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Любовь Сергеевна
Отец ребёнка: Ткаченко Сергей Миронович
Рождение ребёнка
02.05.1886
Дочь: Марфа Афанасьевна
Отец ребёнка: Ткаченко Сергей Миронович
Рождение ребёнка
02.05.1886
Сын: Ткаченко Афанасий Сергеевич
Отец ребёнка: Ткаченко Сергей Миронович
Смерть
Неизвестно