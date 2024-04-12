Ткаченко Максим Миронович
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Ткаченко Мирон Яковлевич
Мать: Агафия Федоровна
Бракосочетание
02.11.1884
Рождение ребёнка
17.02.1885
Мать ребёнка: Ткаченко Олимпиада Васильевна
Рождение ребёнка
07.09.1885
Мать ребёнка: Ткаченко Олимпиада Васильевна
Рождение ребёнка
16.12.1888
Дочь: Анна Максимовна
Мать ребёнка: Ткаченко Олимпиада Васильевна
Смерть
Неизвестно