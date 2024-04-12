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Ткаченко Михаил Миронович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Ткаченко Мирон Яковлевич

Мать: Агафия Федоровна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Ткаченко Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Ткаченко Анастасия Филипповна

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Рыбников Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Ткаченко Анастасия Филипповна

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Марченко Ксения Михайловна

Мать ребёнка: Ткаченко Анастасия Филипповна

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Ткаченко Анастасия Филипповна

Рождение ребёнка
1865

Сын: Ткаченко Кирилл Михайлович

Мать ребёнка: Ткаченко Анастасия Филипповна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Ткаченко Павел Михайлович

Мать ребёнка: Ткаченко Анастасия Филипповна

Рождение ребёнка
22.09.1871

Сын: Ткаченко Фока Михайлович

Мать ребёнка: Ткаченко Анастасия Филипповна

Лаврентьевка, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
02.04.1876

Сын: Ткаченко Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Ткаченко Анастасия Филипповна

Рождение ребёнка
12.02.1879

Дочь: Евгения Михайловна

Мать ребёнка: Ткаченко Анастасия Филипповна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Сизоненко Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Ткаченко Анастасия Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткаченко Анастасия Филипповна

Смерть
Неизвестно
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