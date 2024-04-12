Ткаченко Анастасия Филипповна
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Рождение ребёнка
1857
Сын: Ткаченко Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Ткаченко Михаил Миронович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Рыбников Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Ткаченко Михаил Миронович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Марченко Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Ткаченко Михаил Миронович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Ткаченко Михаил Миронович
Рождение ребёнка
1865
Сын: Ткаченко Кирилл Михайлович
Отец ребёнка: Ткаченко Михаил Миронович
Рождение ребёнка
1867
Сын: Ткаченко Павел Михайлович
Отец ребёнка: Ткаченко Михаил Миронович
Рождение ребёнка
22.09.1871
Отец ребёнка: Ткаченко Михаил Миронович
Лаврентьевка, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
02.04.1876
Сын: Ткаченко Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Ткаченко Михаил Миронович
Рождение ребёнка
12.02.1879
Дочь: Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Ткаченко Михаил Миронович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Сизоненко Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Ткаченко Михаил Миронович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно