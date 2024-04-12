Ткаченко Иван Миронович
Место рождения
Дата рождения28.09.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1872
Отец: Ткаченко Мирон Яковлевич
Мать: Агафия Федоровна
Рождение ребёнка
12.09.1913
Дочь: София Ивановна
Мать ребёнка: Ткаченко Домникия Степановна
Рождение ребёнка
07.01.1918
Дочь: Евфросиния Ивановна
Мать ребёнка: Ткаченко Домникия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно