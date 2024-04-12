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Ткаченко Иван Миронович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

28.09.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1872

Отец: Ткаченко Мирон Яковлевич

Мать: Агафия Федоровна

Рождение ребёнка
12.09.1913

Дочь: София Ивановна

Мать ребёнка: Ткаченко Домникия Степановна

Рождение ребёнка
07.01.1918

Дочь: Евфросиния Ивановна

Мать ребёнка: Ткаченко Домникия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткаченко Домникия Степановна

Смерть
Неизвестно
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