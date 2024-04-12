Ткаченко Климентий Миронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко Климентий Миронович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Ткаченко Мирон Яковлевич

Мать: Агафия Федоровна

Рождение ребёнка
28.10.1879

Сын: Ткаченко Терентий Климентьевич

Мать ребёнка: Ткаченко Наталья Ефимовна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, д.Нехамовка
Рождение ребёнка
20.06.1884

Дочь: Юлиания Климентьевна

Мать ребёнка: Ткаченко Наталья Ефимовна

Рождение ребёнка
?.02.1886

Сын: Ткаченко Федот Климентьевич

Мать ребёнка: Ткаченко Наталья Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткаченко Наталья Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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