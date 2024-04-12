Ткаченко Климентий Миронович
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Ткаченко Мирон Яковлевич
Мать: Агафия Федоровна
Рождение ребёнка
28.10.1879
Сын: Ткаченко Терентий Климентьевич
Мать ребёнка: Ткаченко Наталья Ефимовна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, д.Нехамовка
Рождение ребёнка
20.06.1884
Дочь: Юлиания Климентьевна
Мать ребёнка: Ткаченко Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
?.02.1886
Сын: Ткаченко Федот Климентьевич
Мать ребёнка: Ткаченко Наталья Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно