Ткаченко Наталья Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Рождение ребёнка
28.10.1879
Сын: Ткаченко Терентий Климентьевич
Отец ребёнка: Ткаченко Климентий Миронович
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, д.Нехамовка
Рождение ребёнка
20.06.1884
Дочь: Юлиания Климентьевна
Отец ребёнка: Ткаченко Климентий Миронович
Рождение ребёнка
?.02.1886
Сын: Ткаченко Федот Климентьевич
Отец ребёнка: Ткаченко Климентий Миронович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно