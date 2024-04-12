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Ткаченко Яков Федорович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1802

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Ткаченко Федор Моисеевич

Мать: Ткаченко Елена Павловна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Ткаченко Ефим Яковлевич

Мать ребёнка: Ткаченко Мелания Евстафьевна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Ткаченко Мирон Яковлевич

Мать ребёнка: Ткаченко Мелания Евстафьевна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Параскева Яковлевна

Мать ребёнка: Ткаченко Мелания Евстафьевна

Смерть
1831
Похороны
Неизвестно
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