Ткаченко Яков Федорович
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Ткаченко Федор Моисеевич
Мать: Ткаченко Елена Павловна
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Ткаченко Мелания Евстафьевна
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Ткаченко Мелания Евстафьевна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Параскева Яковлевна
Мать ребёнка: Ткаченко Мелания Евстафьевна
Смерть
1831
Похороны
Неизвестно