Ткаченко (Потримай) Елена Павловна
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Ткаченко Федор Моисеевич
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Ткаченко Федор Моисеевич
Рождение ребёнка
1797
Сын: Ткаченко Серафим Федорович
Отец ребёнка: Ткаченко Федор Моисеевич
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Ткаченко Федор Моисеевич
Смерть
Неизвестно