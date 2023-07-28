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Ткаченко (Потримай) Елена Павловна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Потримай Павел Иванович

Мать: Потримай Мелания Дмитриевна

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Ткаченко Федор Моисеевич

Рождение ребёнка
1790

Сын: Ткаченко Федор Федорович

Отец ребёнка: Ткаченко Федор Моисеевич

Рождение ребёнка
1797

Сын: Ткаченко Серафим Федорович

Отец ребёнка: Ткаченко Федор Моисеевич

Рождение ребёнка
1802

Сын: Ткаченко Яков Федорович

Отец ребёнка: Ткаченко Федор Моисеевич

Смерть
Неизвестно