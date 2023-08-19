Ткаченко Федор Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко Федор Моисеевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1748

Дата смерти

1801

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Ткаченко Моисей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Ткаченко Елена Павловна

Рождение ребёнка
1790

Сын: Ткаченко Федор Федорович

Мать ребёнка: Ткаченко Елена Павловна

Рождение ребёнка
1797

Сын: Ткаченко Серафим Федорович

Мать ребёнка: Ткаченко Елена Павловна

Смерть
1801
Причина смерти: Болезнь
Рождение ребёнка
1802

Сын: Ткаченко Яков Федорович

Мать ребёнка: Ткаченко Елена Павловна

Похороны
Неизвестно
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