Ткаченко Федор Моисеевич
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смерти1801
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Ткаченко Моисей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Ткаченко Елена Павловна
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Ткаченко Елена Павловна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Ткаченко Серафим Федорович
Мать ребёнка: Ткаченко Елена Павловна
Смерть
1801
Причина смерти: Болезнь
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Ткаченко Елена Павловна
Похороны
Неизвестно