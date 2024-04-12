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Ткаченко Федор Федорович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Ткаченко Федор Моисеевич

Мать: Ткаченко Елена Павловна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Ткаченко Косьма Федорович

Мать ребёнка: Ткаченко Устиния

Бракосочетание
До 1809

Жена: Ткаченко Устиния

Рождение ребёнка
1811

Сын: Ткаченко Степан Федорович

Мать ребёнка: Ткаченко Устиния

Рождение ребёнка
1815

Сын: Ткаченко Андрей Федорович

Мать ребёнка: Ткаченко Устиния

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Ткаченко Устиния

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Авдотья Федоровна

Мать ребёнка: Ткаченко Устиния

Рождение ребёнка
1828

Сын: Ткаченко Кирилл Федорович

Мать ребёнка: Ткаченко Устиния

Смерть
Неизвестно
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