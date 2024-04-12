Ткаченко Федор Федорович
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Ткаченко Федор Моисеевич
Мать: Ткаченко Елена Павловна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Ткаченко Косьма Федорович
Мать ребёнка: Ткаченко Устиния
Бракосочетание
До 1809
Жена: Ткаченко Устиния
Рождение ребёнка
1811
Сын: Ткаченко Степан Федорович
Мать ребёнка: Ткаченко Устиния
Рождение ребёнка
1815
Сын: Ткаченко Андрей Федорович
Мать ребёнка: Ткаченко Устиния
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Ткаченко Устиния
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Авдотья Федоровна
Мать ребёнка: Ткаченко Устиния
Рождение ребёнка
1828
Сын: Ткаченко Кирилл Федорович
Мать ребёнка: Ткаченко Устиния
Смерть
Неизвестно