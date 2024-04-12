Ткаченко Кирилл Федорович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти23.12.1871
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Ткаченко Федор Федорович
Мать: Ткаченко Устиния
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Марченко Матрона Кирилловна
Мать ребёнка: Грек Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Ткаченко Даниил Кириллович
Мать ребёнка: Грек Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Грек Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Ткаченко Сергей Кириллович
Мать ребёнка: Грек Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Ткаченко Николай Кириллович
Мать ребёнка: Грек Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Ткаченко Павел Кириллович
Мать ребёнка: Грек Мария Сергеевна
Смерть
23.12.1871
Причина смерти: Болезнь-водянка
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Грек Мария Сергеевна
Похороны
Неизвестно