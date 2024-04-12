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Грек Мария Сергеевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Марченко Матрона Кирилловна

Отец ребёнка: Ткаченко Кирилл Федорович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Ткаченко Даниил Кириллович

Отец ребёнка: Ткаченко Кирилл Федорович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Ткаченко Иван Кириллович

Отец ребёнка: Ткаченко Кирилл Федорович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Ткаченко Сергей Кириллович

Отец ребёнка: Ткаченко Кирилл Федорович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Ткаченко Николай Кириллович

Отец ребёнка: Ткаченко Кирилл Федорович

Рождение ребёнка
1860

Сын: Ткаченко Павел Кириллович

Отец ребёнка: Ткаченко Кирилл Федорович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Ткаченко Наум Кириллович

Отец ребёнка: Ткаченко Кирилл Федорович

Смерть
Неизвестно
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