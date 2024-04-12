Грек Мария Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Марченко Матрона Кирилловна
Отец ребёнка: Ткаченко Кирилл Федорович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Ткаченко Даниил Кириллович
Отец ребёнка: Ткаченко Кирилл Федорович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Ткаченко Кирилл Федорович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Ткаченко Сергей Кириллович
Отец ребёнка: Ткаченко Кирилл Федорович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Ткаченко Николай Кириллович
Отец ребёнка: Ткаченко Кирилл Федорович
Рождение ребёнка
1860
Сын: Ткаченко Павел Кириллович
Отец ребёнка: Ткаченко Кирилл Федорович
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Ткаченко Кирилл Федорович
Смерть
Неизвестно