Ткаченко Иван Кириллович
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смерти18.11.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Ткаченко Кирилл Федорович
Мать: Грек Мария Сергеевна
Бракосочетание
28.10.1884
Рождение ребёнка
28.09.1885
Сын: Ткаченко Григорий Иванович
Мать ребёнка: Ткаченко Соломонида Сергеевна
Рождение ребёнка
15.02.1887
Мать ребёнка: Ткаченко Соломонида Сергеевна
Рождение ребёнка
24.09.1889
Дочь: Евфросиния Ивановна
Мать ребёнка: Ткаченко Соломонида Сергеевна
Рождение ребёнка
?.12.1891
Сын: Ткаченко Савелий Иванович
Мать ребёнка: Ткаченко Соломонида Сергеевна
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Ткаченко Соломонида Сергеевна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Кобзарь Анна Ивановна
Мать ребёнка: Ткаченко Соломонида Сергеевна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Ткаченко Соломонида Сергеевна
Смерть
18.11.1915
Причина смерти: Болезнь-язва желудка
Похороны
Неизвестно