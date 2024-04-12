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Ткаченко Иван Кириллович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1850

Дата смерти

18.11.1915

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Ткаченко Кирилл Федорович

Мать: Грек Мария Сергеевна

Бракосочетание
28.10.1884

Жена: Ткаченко Соломонида Сергеевна

Рождение ребёнка
28.09.1885

Сын: Ткаченко Григорий Иванович

Мать ребёнка: Ткаченко Соломонида Сергеевна

Рождение ребёнка
15.02.1887

Сын: Ткаченко Макар Иванович

Мать ребёнка: Ткаченко Соломонида Сергеевна

Рождение ребёнка
24.09.1889

Дочь: Евфросиния Ивановна

Мать ребёнка: Ткаченко Соломонида Сергеевна

Рождение ребёнка
?.12.1891

Сын: Ткаченко Савелий Иванович

Мать ребёнка: Ткаченко Соломонида Сергеевна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Ткаченко Родион Иванович

Мать ребёнка: Ткаченко Соломонида Сергеевна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Кобзарь Анна Ивановна

Мать ребёнка: Ткаченко Соломонида Сергеевна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Ткаченко Соломонида Сергеевна

Смерть
18.11.1915
Причина смерти: Болезнь-язва желудка
Похороны
Неизвестно
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