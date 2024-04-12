Ткаченко (Ворона) Соломонида Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Бракосочетание
28.10.1884
Рождение ребёнка
28.09.1885
Сын: Ткаченко Григорий Иванович
Отец ребёнка: Ткаченко Иван Кириллович
Рождение ребёнка
15.02.1887
Отец ребёнка: Ткаченко Иван Кириллович
Рождение ребёнка
24.09.1889
Дочь: Евфросиния Ивановна
Отец ребёнка: Ткаченко Иван Кириллович
Рождение ребёнка
?.12.1891
Сын: Ткаченко Савелий Иванович
Отец ребёнка: Ткаченко Иван Кириллович
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Ткаченко Иван Кириллович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Кобзарь Анна Ивановна
Отец ребёнка: Ткаченко Иван Кириллович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Ткаченко Иван Кириллович
Смерть
Неизвестно