Ткаченко Павел Кириллович
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Ткаченко Кирилл Федорович
Мать: Грек Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
13.08.1882
Сын: Ткаченко Феодосий Павлович
Мать ребёнка: Ткаченко Елизавета Алексеевна
Рождение ребёнка
19.08.1885
Сын: Ткаченко Дионисий Павлович
Мать ребёнка: Ткаченко Елизавета Алексеевна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Марфа Павловна
Мать ребёнка: Ткаченко Елизавета Алексеевна
Рождение ребёнка
13.07.1887
Дочь: Марфа Пвловна
Мать ребёнка: Ткаченко Елизавета Алексеевна
Рождение ребёнка
24.03.1888
Дочь: Пелагея Павловна
Мать ребёнка: Ткаченко Елизавета Алексеевна
Рождение ребёнка
?.10.1891
Сын: Ткаченко Дмитрий Павлович
Мать ребёнка: Ткаченко Елизавета Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно