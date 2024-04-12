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Ткаченко Павел Кириллович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Ткаченко Кирилл Федорович

Мать: Грек Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
13.08.1882

Сын: Ткаченко Феодосий Павлович

Мать ребёнка: Ткаченко Елизавета Алексеевна

Рождение ребёнка
19.08.1885

Сын: Ткаченко Дионисий Павлович

Мать ребёнка: Ткаченко Елизавета Алексеевна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Марфа Павловна

Мать ребёнка: Ткаченко Елизавета Алексеевна

Рождение ребёнка
13.07.1887

Дочь: Марфа Пвловна

Мать ребёнка: Ткаченко Елизавета Алексеевна

Рождение ребёнка
24.03.1888

Дочь: Пелагея Павловна

Мать ребёнка: Ткаченко Елизавета Алексеевна

Рождение ребёнка
?.10.1891

Сын: Ткаченко Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Ткаченко Елизавета Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткаченко Елизавета Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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