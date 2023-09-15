Ткаченко Елизавета Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТкаченко Елизавета Алексеевна

Ткаченко Елизавета Алексеевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1882

Сын: Ткаченко Феодосий Павлович

Отец ребёнка: Ткаченко Павел Кириллович

Рождение ребёнка
19.08.1885

Сын: Ткаченко Дионисий Павлович

Отец ребёнка: Ткаченко Павел Кириллович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Марфа Павловна

Отец ребёнка: Ткаченко Павел Кириллович

Рождение ребёнка
13.07.1887

Дочь: Марфа Пвловна

Отец ребёнка: Ткаченко Павел Кириллович

Рождение ребёнка
24.03.1888

Дочь: Пелагея Павловна

Отец ребёнка: Ткаченко Павел Кириллович

Рождение ребёнка
?.10.1891

Сын: Ткаченко Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Ткаченко Павел Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ткаченко Павел Кириллович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close