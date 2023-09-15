Ткаченко Елизавета Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1882
Сын: Ткаченко Феодосий Павлович
Отец ребёнка: Ткаченко Павел Кириллович
Рождение ребёнка
19.08.1885
Сын: Ткаченко Дионисий Павлович
Отец ребёнка: Ткаченко Павел Кириллович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Марфа Павловна
Отец ребёнка: Ткаченко Павел Кириллович
Рождение ребёнка
13.07.1887
Дочь: Марфа Пвловна
Отец ребёнка: Ткаченко Павел Кириллович
Рождение ребёнка
24.03.1888
Дочь: Пелагея Павловна
Отец ребёнка: Ткаченко Павел Кириллович
Рождение ребёнка
?.10.1891
Сын: Ткаченко Дмитрий Павлович
Отец ребёнка: Ткаченко Павел Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно