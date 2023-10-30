Ткаченко Косьма Федорович
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Ткаченко Федор Федорович
Мать: Ткаченко Устиния
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Ткаченко Марфа Косьмина
Мать ребёнка: Ткаченко Авдотья
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Ткаченко Авдотья
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Ткаченко 2-й брак
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Ткаченко 2-й брак
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Ткаченко 2-й брак
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Ткаченко 2-й брак
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Ткаченко Параскева Степановна
Лаврентьевка, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ткаченко Авдотья
Смерть
Неизвестно