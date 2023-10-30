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Ткаченко Косьма Федорович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Ткаченко Федор Федорович

Мать: Ткаченко Устиния

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Ткаченко Марфа Косьмина

Мать ребёнка: Ткаченко Авдотья

Рождение ребёнка
1832

Сын: Ткаченко Андрей Косьмин

Мать ребёнка: Ткаченко Авдотья

Рождение ребёнка
1844

Сын: Ткаченко Даниил Косьмин

Мать ребёнка: Ткаченко 2-й брак

Рождение ребёнка
1848

Сын: Ткаченко Даниил Косьмин

Мать ребёнка: Ткаченко 2-й брак

Рождение ребёнка
1850

Сын: Ткаченко Давид Косьмин

Мать ребёнка: Ткаченко 2-й брак

Рождение ребёнка
1855

Сын: Ткаченко Иван Косьмин

Мать ребёнка: Ткаченко 2-й брак

Рождение ребёнка
1868

Сын: Ткаченко Дмитрий Косьмин

Мать ребёнка: Ткаченко Параскева Степановна

Лаврентьевка, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткаченко Параскева Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткаченко Авдотья

Смерть
Неизвестно
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